سفارتنا بالقاهرة: اتصالات مع مصر لتسهيل علاج المحرر طارق عزالدين

وطن للأنباء-وكالات: أكدت سفارة دولة فلسطين في القاهرة أنها أجرت اتصالات مع السلطات المصرية بخصوص سفر الأسير المحرر والمبعد من جنين إلى قطاع غزة طارق عزالدين.

وقالت السفارة في بيان صحفي إنها خاطبت السلطات المصرية من أجل تسهيل سفره في أقرب وقت ممكن، وأنها تعاملت مع الطلبات التي وصلتها بشأن الأخ طارق عزالدين من اللحظات الأولى.

وأشارت السفارة أنها ستستمر في متابعة سفره ووصوله إلى مصر، وتلقيه علاجه.

وطارق عزالدين هو أسير محرر في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011م، وواحد من أبطال معركة جنين البطولية، وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من عشر سنوات وتم إبعاده إلى قطاع غزة مع عدد من الأسرى المحررين المفرج عنهم بموجب الصفقة، وشغل في قطاع غزة منصب مدير إذاعة صوت الأسرى.

(فلسطين اليوم)