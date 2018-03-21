قلقيلية: اصابتان بالرصاص في عزون

وطن للأنباء: اصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وتركزت المواجهات في محيط ديوان آل رضوان الذي اقتحمته تلك القوات، وأجرت عمليات تفتيش بداخله قبل ان تمتد الى مفرق كفر ثلث.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الشبان وأجرت عمليات تحقيقات ميدانية معهم، وصورت عددا من بيوت البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون ونصبت حواجز "طيارة" داخلها، وفتشت عددا من السيارات ودققت في هويات ركابها.