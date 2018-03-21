داخلية غزة تنشر صورة لمطلوب وتستنفر في البحث عنه

غزة-وطن للأنباء: نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، مساء اليوم صورة لمطلوب واستنفرت قواتها للبحث عنه .

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن: "المدعو أنس عبد المالك أبو خوصة مطلوب للأجهزة الأمنية"، دون المزيد من التفاصيل.

وناشدت الوزارة من يمتلك أي معلومة عن المذكور بسرعة تقديمها للجهات الأمنية المسؤولة .

من جانبه قال مراسل "وطن للأنباء" إن" الأجهزة الأمنية في غزة اعلنت استنفاراً أمنياً كبيراً في صفوفها، وشرعت بحملة كبيرة للبحث عن المطلوب ".

وفي السياق ذاته أعلنت داخلية غزة أنها اغلقت الحدود والأنفاق ونصبت عدداً من الحواجز في القطاع كخطوات أمنية لتسهيل القبض على المطلوب.

هذا وقالت مصادر في داخلية غزة لـ"وطن للأنباء" إنها توصلت إلى معلومات مهمة بشأن تفجير موكب الحمد الله قرب معبر بيت حانون" ايريز"، وأنها اعتقلت إثنين من المتورطين وما زالت تبحث عن ثالث .