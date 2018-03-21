وفد روسي رفيع المستوى سيحضر 'الوطني الفلسطيني'

وطن للأنباء: كشف مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، أن وفدًا روسيا رفيع المستوى، سيحضر اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان المقبل في رام الله.

وقال شعث إنه وجه دعوة رسمية لروسيا لحضور اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، الذي سيعقد في الثلاثين من الشهر المقبل، وأن الجانب الروسي قبلها، وسيحضر بغدانوف على رأس وفد رفيع المستوى.

وأشار شعث الذي شارك بالرقابة على الانتخابات الروسية، إلى أنه التقى نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ميخائيل بغدانوف وتطرقا إلى مبادرة السلام التي طرحها الرئيس محمود عباس ، أمام مجلس الامن الدولي.

وجدد الموقف الفلسطيني الرافض، لدور أميركي متفرد لرعاية أي عملية سياسية مقبلة، خاصة بعد اعلان الرئيس ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، وقرار إدارته بوقف المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إضافة الى موقفه الداعم للاستيطان.

وشدد على أن الجانب الروسي يتفهم الموقف الفلسطيني، ويبذل جهودا ويجري اتصالات للدعوة والاعداد لمؤتمر دولي للسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، منوها الى ان روسيا من اوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها.