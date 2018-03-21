داخلية غزة: 5 الاف دولار لمن يدلي بمعلومات عن ابو خوصة

رام الله - وطن للأنباء: اعلنت داخلية غزة عن رصدها مكافأة مالية بقيمة 5000 دولار لمن يدلي بأي معلومات تساعد بإلقاء القبض على من قالت انه المتهم الرئيس في قضية تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله المتهم أنس عبد المالك أبو خوصة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اياد البزم انه إطار تحقيقاتها المتواصلة لمعرفة ملابسات جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف على المتهم الرئيس في القضية، وهو/ *(أنس عبد المالك عبد القادر أبو خوصة)*، وتعمل الأجهزة الأمنية على تعقب آثاره وإلقاء القبض عليه.

واضاف البزم ان وزارة الداخلية والأمن الوطني تعلن عن صرف مكافأة قدرها 5000 دولار لمن يدلي بأي معلومات تفيد بإلقاء القبض عليه، وفي ذات الوقت تحذر الوزارة أي مواطن من التستر على المطلوب أبو خوصة أو مساعدته، حيث سيعرض نفسه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



