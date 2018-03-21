كل هدف قادم لمحمد صلاح سيُكلف "فودافون" 140 مليون دولار !

وطن للأنباء: اعلنت شركة "فودافون مصر"، عن توقيعها عقد رعاية وشراكة حصرية مع نادي ليفربول الإنكليزي.

إذ قالت الشركة إنها من خلال هذه الشراكة مع ليفربول ستحتفي بالنجم محمد صلاح، عبر تقديم دقائق مجانية لعملائها مع كل هدف يسجله اللاعب.

إذ ستمنح الشركة كل عملائها 11 دقيقة من المكالمات المجانية، في كل مرة يسجل فيها مهاجم المنتخب الوطني، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنكليزي هدفاً.

الدقائق المجانية ستُكلف الشركة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يزيد عن 140 مليون دولار، ويوازي نحو 2.5 مليار جنيه مصري، وذلك لوصول عدد عملاء الشركة، إلى 43 مليون مشترك نشط، وفقاً لموقعهم على الإنترنت، ومتوسط السعر على الهاتف هو 25 جنيهاً، وفقاً لما نشرته صحيفة Mirror البريطانية.

وعبر هذه الشراكة أيضاً ستقدم الشركة محتوى رياضياً لعشاق كرة القدم الإنكليزية في مصر، بتوفير محتوى لمتابعة أهم أخبار نادي ليفربول ولاعبيه، بما في ذلك أبرز لحظات المباريات ومعسكرات التدريب، ولقاءات مع اللاعبين وفيديوهات للأهداف المتاحة على قنوات ليفربول الرياضية.

كما سيتمكن عملاء فودافون من متابعة الأخبار والمحتوى الخاص بالنجم المصري وأهدافه لأول مرة على الإطلاق، وذلك من خلال خدمة "عالم محمد صلاح"، التي تقدم أخباراً وصوراً وفيديوهات حصرية لنجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنكليزي.