نصرالله والشهيد عماد مغنية على أسوار مفاعل ديمونا النووي

رام الله - وطن للأنباء: انتشر مقطع مصوّر يظهر فيه صور للامين العام لحزب الله حسن نصرالله والشهيد عماد مغنية على مقربة من مفاعل ديمونا النووي.

ويظهر المقطع سيارة تمر بالقرب من مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، وفي السيارة صورة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله والشهيد عماد مغنية، وبحسب ناشري المقطع المصور، فإن مكان التصوير يبعد مسافة 5 كلم عن المفاعل النووي الإسرائيلي.

وظهرت على الصورة جملة باللغة العبرية تقول "‏سنحوّل التهديد إلى فرصة"، وهي جملة قالها نصر الله سابقاً.

وهذه الصور ليست الأولى من نوعها، فقد ظهرت سابقاً صوراً وفيديوهات أخرى في مستوطنات إسرائيلية، وبالقرب من قواعد عسكرية لجيش، وكانت قد نشرت قناة "المنار" في فيلم وثائقي لها صورةً للشهيد عماد مغنية على شاطىء تل أبيب.

كما انتشرت صور أخرى للشهيد مغنية في مناطق متفرقة من فلسطين المحتلة، في رسالة للمستوطنين الإسرائيليين.

وكان السيد نصرالله قد دعا في كلمة سابقة له إسرائيل "ليس فقط إلى إخلاء خزان الأمونيا بل إلى تفكيك مفاعل ديمونا النووي".

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