"محدث"..اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة

رام الله- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم اليوم الخميس، عدة شبان من مناطق متفرقة بالضفة الغربية فيما داهمت منزل لعائلة شهيد في بلدة عوريف جنوب نابلس.

فقد اعتقلت قوة للاحتلال الشيخ مفيد الطوباسي، بعد مداهمة منزله في بلدة قباطية جنوب جنين.

فيما حاصرت قوة من الجيش منزل الشهيد عمير عمر شحادة في قرية عوريف وسلمت شقيقه ابراهيم شحادة طلباً لمقابلة مخابراتها. وكانت دوريات الاحتلال قد داهمت امس بلدة عورتا وشددت الاجراءات على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وفي محافظة قلقيلية اعتقلت الشابين: ابراهيم عصام عويضة، و ميسرة عفانة، بعد مداهمة منزليهما خلال اقتحامها مدينة قلقيلية، فيما نصبت حواجز على مدهل بلدة جبوس شرقي المحافظة التي اندلعت مواجهات ليليلة فيها، ونصبت حاجزا على بوابة عزون الشرقية.

واقتحمت دوريات الاحتلال بلدة الدوحة في بيت لحم وبلدة بيت فجار في القضاء.

وفي الخليل شهدت مدينة حلحول مواجهات تخللها اطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال انسحاب دوريات الاحتلال.

وفي رام الله اعتقلت الشاب نور الدبور من منزله بحارة النعانية في مخيم الامعري.

واعتقلت الشقيقين ( معمر وليث شحرور ) من منزلهما في بلدة بلعا شمال شرق طولكرم وجرى اعتقال الأسير المحرر راسم الطل من مدينة الظاهرية جنوب الخليل.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتعزيزات عسكرية، حملة اعتقالات واسعة في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، طالت على الأقل 19 مواطنا.

وقالت مصادر محلية، "إن الحملة بدأت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، شملت دهم عدد كبير من منازل المواطنين بصورة وحشية، وبواسطة كلاب متوحشة، والاعتداء على الممتلكات، وتحطيم النوافذ، والأبواب".

وعُرف من بين المعتقلين: ابراهيم علقم، وجميل علقم، ومحمود علقم، واياد زيادة، وأمين زيادة، وخليل زيادة، ومعاذ البياع، ومصطفى البياع، وأحمد السلايمة، وسماح أبو زايد، وأحمد السلايمة، ورعد الطويل، ومحمد محمد علي، ويوسف مصلح محمد علي، وأحمد محمد علي، وضرار مصلح محمد علي، واياد هيكل العمواسي، ومجد كيالة، ومنتصر الرشق.

كما اقتحمت تلك القوات عددا من المحال التجارية، والمخازن بعد تحطيم أبوابها، واستدعت عددا آخر من المواطنين للتحقيق.