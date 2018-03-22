الاحتلال يستهدف المواطنين شرق خان يونس

رام الله- وطن للأنباء: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بنيران أسلحتها الرشاشة المزارعين شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، وتوغلت بآلياتها العسكرية شرق عبسان.

وذكرت مصادر محلية في البلدة، أن القوات المتمركزة في مواقعها على الخط الفاصل شرق البلدة، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين، ما أجبرهم على مغادرة أراضيهم الزراعية حفاظا على أرواحهم.

كما توغلت جرافات الاحتلال شرق منطقة عبسان بخان يونس، ونفذت عمليات تجريف في ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الحربية، وعلى ارتفاعات مختلفة.

وتزامن ذلك مع استمرار نصب تلك القوات، ولليوم الثالث على التوالي، سلكا شائكا على طول الخط الفاصل شرق القطاع.

وتتوغل تلك الجرافات بشكل مستمر شرق القطاع بجوار الخط الفاصل، وتنفذ عمليات تجريف وتسوية للأراضي.