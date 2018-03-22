مقتل رجلي أمن واعتقال المتهم بتفجير موكب الحمدالله بالنصيرات

غزة- وطن للأنباء: أفاد مراسلنا بأن عنصري من الأمن في قطاع غزة قتلا، صباح اليوم، في اشتباكات اندلعت مع أنس أبو خوصة المتهم بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله، حيث كان يتحصن في منزل بمخيم النصيرات وسط غزة.

وأعلن صلاح البردويل القيادي في حركة حماس إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله وهو مصاب واثنين من المساعدين في عملية أمنية وسط قطاع غزة.

وذكرت "وزارة الداخلية" في غزة أن "المطلوبين كان بحوزتهم اسلحة وقنابل وقاموا بإطلاق النار صوب القوة الأمنية، واصابات بالمكان".

وقالت "الداخلية" في غزة إن" الأجهزة الأمنية تحاصر عددا من المطلوبين على خلفية قضية تفجير موكب رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله"، واكد الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم في بيان مقتضب أن العملية جارية حتى اللحظة.

يتبع..