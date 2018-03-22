إدارة سجن "الشارون" تُقلص وجبات الأسيرات

وطن للأنباء: أفادت مؤسسة مهجة الـقـدس للشهداء والأسرى أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي قلصت الوجبات الرئيسة التي تقدم للأسيرات الفلسطينيات في سجن "الشارون"، وأصبحت تقدم الوجبة كل ثلاثة أيام بدلًا من كل يوم.

وأفادت الأسيرات بسجن "الشارون" في رسالة وصلت "مهجة القدس" أن إدارة السجن قررت تقليص الوجبات الرئيسة المقدمة لهن، إضافة إلى الخضار، حيث كن يحصلن على أربعة أنواع من الخضار يوميًا، وحاليًا يحصلن عليها كل ثلاثة أيام، كما أن الوجبات صغيرة جدًا ولا تكفيهن.

وأشارت الأسيرات إلى أن إدارة السجن أبلغتهن بأن هذا نظام جديد في كل السجون.

من جهتها، اعتبرت مهجة القدس أن سياسة الاحتلال العنصرية بحق الأسيرات يهدف من ورائها للنيل من صمودهن وصلابتهن.

وأضافت أن هذه السياسة التي تنتهجها بحق الأسيرات والأسرى تتنافي مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف على ضرورة تمتع المعتقلين والمحتجزين في سجون الاحتلال، فيما يتعلق بالطعام، حيث يجب أن توفر الإدارة لكل سجين في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.

وناشدت المؤسسة مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية وخاصةً اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات التي تعنى بشؤون الأسرى بضرورة التدخل والضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف الممارسات والإجراءات العنصرية والسياسات التعسفية بحق الأسيرات وإلزامها بتقديمها الطعام الكافي لهن.