حماس: القاء القبض على المتهم بتفجير موكب الحمد الله وهو مصاب

رام الله - وطن للأنباء: أعلن صلاح البردويل القيادي في حركة حماس عن إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله وهو مصاب واثنين من المساعدين في عملية أمنية وسط قطاع غزة.

وقال البردويل في مداخلة له خلال لقاء خاص مع الأطر الطلابية في مدينة غزة إن عدد من عناصر من الأجهزة الأمنية استشهدوا خلال العملية الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية، مترحماً على أرواحهم.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان مقتضب لها، إن الأجهزة الأمنية تحاصر عدداً من المطلوبين على خلفية قضية تفجير موكب الحمد الله، مشيرة إلى أن اشتباكاً مسلحاً وقع غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.