المستوطنون ينسحبون من منزل عائلة ابو رجب في الخليل

وطن للأنباء: انسحب قبل ظهر اليوم، المستوطنون من منزل عائلة ابو رجب الكائن بجوار الحرم الابراهيمي في البلدة القديمة بالخليل.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت بتاريخ 12/3/2018 قرارا نهائيا يقضي بإخلاء المستوطنين من منزل عائلة أبو رجب في منطقة السهلة.

وتعود القضية إلى العام 2012، حيث دخل المستوطنون تحت حماية الجيش مبنى عائلة أبو رجب، وسيطروا على اقسام منه بزعم شرائه من بعض مالكي العقار، معتمدين على وكالات بيع مزورة من أشخاص لا تربطهم بالعقار صلة مباشرة.