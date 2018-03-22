انطلاق جلسة استماع الشهود في ملف الشيخ رائد صلاح‎

رام الله- وطن للأنباء: تعقد صباح اليوم جلسة في محكمة الصلح في حيفا لمناقشة لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ رائد صلاح.

ويحضر جلسة المحكمة العديد من الأشخاص المقرّبين من الشيخ صلاح.

وستستمع المحكمة للشهود في الملف الأساسي للشيخ صلاح الذي يتمركز في الخطبة التي قالها خلال جنازة الثلاثي جبارين بام الفحم الذين نفّذوا عملية الأقصى.

وافادت مصادر الى انه خلال الجلسة سيتم الاستماع لشهادة الشخص الذي حقَّق مع الشيخ صلاح.

يذكر بانه عقدت جلسة يوم الثلاثاء الماضي بخصوص الشيخ وكان هناك قبول أولي من المحكمة لإطلاق سراح منزلي لكفر كنّا.

المصدر: موقع بكرا