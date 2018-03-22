تفاصيل من مناورة "جونيبر كوبرا" بين الاحتلال وأمريكا

وطن للأنباء-وكالات: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاء المناورة المشتركة مع الولايات المتحدة والتي حملت اسم جونيبر كوبرا 2018 التي جرت خلال الأسابيع الماضية.

وذكر جيش الاحتلال في بيان له أن قوات الدفاع الجوي قامتا بالتدريب معا على سيناريوهات مختلفة بالذخيرة الحية.

وأوضح أن القيادة الجوية نصبت بطاريات لأنظمة الدفاع الجوي للحماية من تهديد الصواريخ الباليستية ضمن هذا التدريب.

وأشار إلى أنه تم إجراء تمارين مشتركة للجنود من وحدة الدوريات التابعة للمظليين والمارينز، منوهاً أن هذه التمارين شملت حرب المدن وتحييد الأجهزة المتفجرة، واستخدام المدفعية و الربط بين المركبات المدرعة وإجلاء الجرحى.

وأضاف أنه إلى جانب التدريب المشترك تم تدريب الخدمات اللوجستية والقوى الطبية التابعة لقسم التكنولوجيا و اللوجيستيكا للجيش الاسرائيلي جنبا إلى جنب مع نظرائهم الأميركيين.

كما لفت الجيش إلى أن الطرفين نفذوا تدريب مشترك شمل إخلاء الجرحى بواسطة المروحيات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في ذلك.