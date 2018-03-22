النقب: هدم العراقيب للمرة 126 على التوالي

رام الله- وطن للأنباء: اقتحمت اليات الاحتلال، اليوم الخميس، في حوالي الساعة الحادية عشر صباحا، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب وهدمتها للمرة الـ126 على التوالي، وفق عزيز الطوري عضو اللجنة المحلية لقرية العراقيب.

واضاف الطوري في اتصال هاتفي لـ"وطن للأنباء"، أن "آليات الهدم اقتحمت القرية مدعومة بعناصر الشرطة ووحدة "يوأب" وأخرجت الأهالي عنوة من المعرشات والخيام التي تأويهم وشردتهم في العراء، بحماية من الشرطة، ولم تراع الطقس الحار الذي تشهده المنطقة".

وكانت المرة الأخيرة التي هدمت فيها منازل العراقيب الـ22، في تاريخ 21/2/2018.