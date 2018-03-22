غزة | مقتل رجلي أمن ومتهميّن بتفجير موكب الحمدالله بينهم أبو خوصة

غزة- وطن للأنباء: أعلنت "وزارة الداخلية" في قطاع غزة، مقتل اثنين من رجال الأمن واثنين من المتهمين بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله، بينهم المتهم الرئيسي أنس أبو خوصة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "منذ اللحظة الأولى لاستهداف رئيس الحكومة، الثلاثاء 2018/3/13 شكّلت وزارة الداخلية والأمن الوطني لجنة تحقيق على أعلى مستوى أمني لكشف ملابسات هذه الجريمة، وفِي إطار التحقيقات المكثفة والمتواصلة تمكنت الأجهزة الأمنية، أمس الأربعاء، من تحديد هوية المتهم الرئيس في تنفيذ عملية التفجير وهو (أنس عبد المالك أبو خوصة)، وتم إعلان الاستنفار الأمني في وزارة الداخلية لتعقب آثاره واعتقاله".

وأضافت "في إطار عمليات البحث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المطلوب أبو خوصة ومساعديه، وشرعت بعمليةً أمنيةً صباح اليوم الخميس 2018/3/22 في غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث حاصرت الأجهزة الأمنية عدداً من المطلوبين من بينهم المتهم الرئيس "أبو خوصة" وطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم بادروا على الفور بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية مما أدى لاستشهاد اثنين من رجال الأمن وهما: الشهيد رائد/ زياد أحمد الحواجري، والشهيد ملازم/ حماد أحمد أبو سوريح".

وأضاف البيان "إن وزارة الداخلية والأمن الوطني إذ تنعى شهداءها الأبطال، لتحيي فرسان الأجهزة الأمنية، وتشيد بتعاون المواطنين مع أجهزة الأمن، وتُعلن الآتي: أولاً: مقتل المطلوب أنس أبو خوصة أثناء الاشتباك، واعتقال اثنين من مساعديه أصيبا أثناء الاشتباك ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج أحدهما كان بحالة خطرة توفي فيما بعد وهو (عبد الهادي الأشهب). ثانياً: تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني استمرار التحقيقات في هذه الجريمة حتى يتم الكشف عن ملابساتها كافة".