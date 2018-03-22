جنين: إلقاء القبض على شخص بحوزته قطع أثرية

جنين- وطن للأنباء: تمكنت الشرطة الفلسطينية في مدينة جنين، اليوم الخميس، من ضبط 10 قطع اثرية تعود الى عصور زمنية مختلفة، وإلقاء القبض على شخص كانت المضبوطات بحوزته.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبناء على معلومات وردت لفرع شرطة السياحة والاثار حول حيازة مواطن من سكان محافظة سلفيت لمواد اثرية وانه يريد بيعها داخل مدينة جنين .

على الفور تحركت قوة من شرطة فرع السياحة الى مكان تواجد المواطن حيث تم ضبطه وضبط بحوزته 10 قطع معدنية يشتبه انها اثرية، وبعرض هذه القطع على مكتب وزارة السياحة والاثار في مدينة جنين لفحصها تبين بان جميعها اثرية وتعود الى عصور زمنية مختلفة .

واكد البيان، انه تم التحرز على المضبوطات واحالة الشخص المذكور والمضبوطات الى جهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه اصولاً.