هنية: توقيت تفجير موكب "الحمد الله" في غزة خطير سياسياً وميدانياً

وطن للأنباء: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إننا"سننتظر حتى تنتهي الأجهزة الأمنية من فك رموز هذا التفجير الذي كان هدفه تفجير ملفات سياسية".

وأضاف هنية في لقاءٍ له ولقائد حماس في غزة يحيى السنوار مع قادة الفصائل لوضعهم في صورة التطورات اليوم الخميس، أنّ "توقيت تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله في غزة خطير بالمعنى الوطني والسياسي والميداني".

ووجه هنية التحية "لأبطال" الأجهزة الأمنية الذين قدموا أرواحهم ثمنا لكشف الجريمة.