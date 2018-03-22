نادي الأسير: عمر الكسواني مضرب عن الطعام منذ 3 أيام

رام الله-وطن للأنباء: قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس إن "رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت الأسير عمر الكسواني يخوض إضرابًا عن الطعام منذ ثلاثة أيام احتجاجاً على ظروف التحقيق التي يتعرض لها في معتقل "المسكوبية".

وذكر محامي نادي الأسير مأمون الحشيم في بيان صحفي عصر اليوم الخميس أن المعتقل الكسواني أبلغ قاضي المحكمة بإضرابه، والأسباب التي دفعته لذلك هو التحقيق معه بشكل مكثف ولمدة (18) ساعة متواصلة يومياً.

وأشار الحشيم إلى أن أمر بمنع لقاء المحامي قد صدر بحق المعتقل الكسواني ينتهي في تاريخ الـ26 من آذار الجاري.

وأوضح أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الكسواني لمدة سبعة أيام بذريعة استكمال التحقيق لوجود ملف سري.

يذكر أن المعتقل الكسواني هو رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت حيث اختطفته قوات "المستعربين" التابعة لجيش الاحتلال من داخل حرم الجامعة في السابع من آذار/مارس الجاري.