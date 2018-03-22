إسرائيل تحتفي بمطبع سعودي يتحدث العبرية بطلاقة

وطن للأنباء-وكالات: تماشيا مع موجة التطبيع و"التطبيل" المتبادلة بين النظامين السعودي والإسرائيلي في ظل توجهات ولي العهد محمد ابن سلمان الجديدة، احتفت صحف الاحتلال بمقطع مصور نشره شاب سعودي يتحدث فيه العبرية بطلاقة.

ونشر الشريف عبر حسابه على "تويتر" رسالة مسجّلة يتوجّه ويُخاطبُ من خلالها الإسرائيليين، لطمأنتهم بعد كلام وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان؛ عن سعي السعودية لامتلاك قنبلة نووية ردًا على إيران في حال قرّرت الأخيرة تصنيع قنبلة نووية، حسب تعبيره.

وقال الشّريف في الفيديو: "أقول للصحافة الإسرائيلية وللشعب اليهودي: هل سبق أن هدّدت المملكة في أي وقت جيرانها؟ الجواب: لا، هل للسعودية أطماع لتتوسع في المنطقة؟ الجواب: لا، الكلام من الأمير محمد كان للدفاع عن النفس وضد من يقوم بتهديد جيرانه وله أطماع توسعية في المنطقة.. فاقرأوا الأخبار بدقة يا شعب إسرائيل ".

واستغلت صّحف الاحتلال الحدث، لدعوة السعوديين بأن يقتدوا بهذا الشاب ويتعلموا اللغة العبرية، كما شرعت بعضُ وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الترويج للتطبيع "السعودي - الإسرائيلي" وتصدير فكرة أن التطبيع صار أمرا واقعا أقرّه الحاكم الفعلي للسعودية محمد بن سلمان.

وأشادت إحدى الصحف الإسرائيلية بالشاب السعودي في تقرير؛ بالقول: "أثار لؤي الشريف دهشة لدى متابعيه متحدثي العربية والعبرية في تويتر، عندما نشر أمس مقطع فيديو يجيب فيه بالعبرية بمستوى عال عن مخاوف طُرحت في عدد من الصحف العبرية ضد بن سلمان وضد البرنامج النووي السعودي".