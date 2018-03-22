أبو ظريفة يكشف لوطن تفاصيل جديدة حول التحقيق بتفجير موكب الحمد لله

وطن للأنباء- عز الدين أبو عيشة: كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة لـوطن عن محاور لقاء قيادة حركة حماس مع الفصائل في غزة، وماذا توصلت جهات التحقيق في ملف تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وقال في تصريح خاص لوطن إنّ "حماس أخبرتهم أن جهات التحقيق توصلت إلى الأشخاص الذين نفذوا التفجير، ولكن لا تزال الجهات المخططة مجهولة الهوية، فيما تتابع حركة حماس وداخلية غزة تحقيقها لحل جميع ألغاز العملية".

وبيّن أبو ظريفة أن التحقيق لا يزال مستمرًا، مع أشخاص موجودين لدى الاجهزة الأمنية، ومتحفظ عليهم إلى حين اكتمال ملفات التحقيق، ومعرفة من هي الجهات التي تقف وراء تفجير الموكب.

وأضاف أنّ "الجهات الأمنية تمكنت من الكشف عن أن أنس أبو خوصة هو المسؤول عن مكان تصنيع العبوات ونوعها كما أنه المخطط والمنفذ، مشيرًا إلى أنّ" المحققين لا زالوا يبحثون عن الموجه الخفي الذي يقف وراء المخطط".

وحول كيف استدلت جهات التحقيق أنّ أبو خوصة هو المسؤول عن تنفيذ التفجير، قال إن" الأمن في غزة تمكن من مطابقة المواد المتفجرة التي تم ضبطها في بيته، مع العبوة الناسفة التي زرعت في طريق موكب الحمد الله"، مؤكدًا أن حماس وعدت بتقديم كافة الملفات للفصائل عند اكتمالها.

وأكّد أبو ظريفة أن مكتب رئيس الوزراء رامي الحمد الله وهو وزير الداخلية على إطلاع مباشر على مجريات التحقيق.