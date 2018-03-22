إسرائيل تفتح تحقيقا ضد "فيسبوك"

وطن للأنباء-وكالات: أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن فتح تحقيق ضد شركة "فيسبوك" للاشتباه بانتهاك خصوصية المواطنين.

وقالت ما تسمى بوزارة العدل في بيان لهان إن"التحقيق يراد منه أن يحدد "ما إذا تم استخدام البيانات الشخصية للمواطنين الإسرائيليين بصورة غير شرعية، وبشكل ينتهك حقهم في الخصوصية وقانون الخصوصية الإسرائيلي".

وحسب قوانين الاحتلال، فان البيانات الشخصية يمكن استخدامها فقط للأغراض التي تم تقديمها لها، وبموافقة الشخص الذي يقدمها.

ويأتي ذلك وسط تقارير حول أن شركة "كامبردج اناليتيكا" البريطانية حصلت على بيانات شخصية لمستخدمي "فيسبوك" بصورة غير شرعية لخلق صفحات شخصية مزيفة، تم استخدامها في وقت لاحق لدعم الحملة الانتخابية لدونالد ترامب في عام 2016.

وأكد مدير شركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ أن الشركة ستتخذ إجراءات لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

المصدر: (رويترز)