الدفاع الروسية تصد هجمات إلكترونية ضخمة استهدفت موقعها

وطن للأنباء-وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان، أن موقعها في الإنترنت تعرض لهجمات إلكترونية ضخمة أثناء إجراء التصويت النهائي حول اختيار أسماء لأحدث أنواع الأسلحة الروسية.

وجاء في البيان إن أجهزة الأمن الإلكتروني التابعة لوزارة الدفاع استطاعت إحباط جميع الهجمات، مشيرا إلى أن محاولات استهداف الموقع تمت من أراضي إحدى دول غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وأوكرانيا.

وكشفت الوزارة عن تسجيلها سبعة هجمات على موقعها خلال اليوم الأخير من التصويت على تسميات لأحدث أنواع الأسلحة الروسية، من بينها هجومان قويان في الفترة ما بين الساعتين السابعة والثامنة مساء اليوم الخميس.

وبحسب البيان، فقد سجل موقع الوزارة، خلال الدقائق الأخيرة من التصويت، عشرات آلاف الزيارات في الثانية، إضافة إلى أكثر من 600 ألف مستخدم في أنحاء العالم، كانوا يتابعون نتائج التصويت في نظام "الزمن الحقيقي".