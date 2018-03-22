توقيف رئيس كوريا الجنوبية السابق بتهم فساد

وطن للأنباء- وكالات: اصدرت محكمة كورية الجنوبية، اليوم الخميس، مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق لي ميونغ-باك بعد ايام على استجوابه من قبل مدعين حول اتهامات بالفساد كما ذكرت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتولى لي (76 عاما) الرئاسة بين 2008 و2013 وهو آخر مسؤول بين سلسلة مسؤولين متورطين في تحقيق جنائي بتهمة تلقي رشاوى تقدر بملايين الدولارات.

وكان المدعون عبروا عن خشيتهم من اتلاف الادلة في حال لم يعتقل. وبحسب الوكالة قد يتعرض لعقوبة السجن 45 عاما.

ولي الذي ينفي معظم التهم الموجهة اليه، هو الرئيس الكوري الجنوبي السابق الرابع الذي سيسجن بتهمة الفساد.

بحسب الاتهام قد تكون مجموعة سامسونغ رشته في 2009 للحصول على عفو رئاسي لصالح رئيسها لي كون-هي المدان بتهمة التهرب الضريبي.

ويتهم لي بتلقي ملايين الدولارات لمساعدة رئيس مجلس الادارة السابق لمجموعة مصرفية عامة لتولي هذا المنصب.