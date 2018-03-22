"الفدائي" يتعادل مع نظيره البحريني سلبيا في لقاء ودي

رام الله- وطن للأنباء: تعادل منتخبنا الوطني الفلسطيني الأول مع نظيره البحريني بدون أهداف، في لقاء ودي جمعهما مساء اليوم الخميس، بالعاصمة البحرينية المنامة، في إطار تحضيراتهما للجولة الأخيرة من تصفيات كأس آسيا 2019، التي ضمن منتخبنا التأهل إليها متصدرا لمجموعته.

وأقيم اللقاء على استاد البحرين الوطني، في المحطة الثالثة لـ"الفدائي"، حيث عسكر في كل من الجزائر والسعودية في وقت سابق من هذا الشهر.

واعتمد المنتخبان خطة 4-4-2، لكنهما لم يتمكنا من الوصول للمرمى، وكان عدم التركيز مسيطرًا على الطرفين، ليخرجا بتعادل سلبي.