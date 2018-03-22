احذروا انقلاب ساعة هاتفكم.. غداً التوقيت الصيفي في دولة الاحتلال

القدس- وطن للأنباء: يبدأ، فجر يوم غد الجمعة، العمل بموجب التوقيت الصيفي للعام الجاري 2018، في دولة الاحتلال، وبموجب هذ التوقيت سيتم تحريك عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الأمام، والبدء بالعمل بالتوقيت الصيفي في تمام الساعة الثانية فجرا.

ومن المقرر أن يستمر العمل بموجب التوقيت الصيفي هذا العام حتى يوم 29 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي 2018.

وبموجب القانون الذي جرت المصادقة عليه في الكنيست عام 2013، فإن مدة سريان التوقيت الشتوي تكون مساوية لأوروبا، وقد استمر العمل بالتوقيت الصيفي 212 يوما بدلا من 160-190 يوما كما كان عليه الحال خلال الأعوام الماضية.

بينما أعلنت السلطة الفلسطينية البدء بالتوقيت الصيفي يوم بعد غد السبت.