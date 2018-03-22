الخارجية الأمريكية توافق على صفقة أسلحة للسعودية

وطن للأنباء- وكالات: وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على صفقة محتملة لبيع صواريخ "تاو" للسعودية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس.

ذكرت وكالة "رويترز" أن الخارجية الأمريكية أعلنت أنها وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ "تاو 2 بي" للمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة حوالي 670 مليون دولار.

ولفتت الوزارة إلى أنها أبلغت الكونجرس، اليوم الخميس، بالصفقة، الخاصة بصواريخ مضادة للدبابات.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن حصول السعودية على صفقة الأسلحة يدعم أهداف الأمن القومي الأمريكي وسياسة واشنطن الخارجية، مشيرة إلى أنه سيساهم في تحسين الأمن في دولة صديقة كانت ومازالت قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.