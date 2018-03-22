سيارة طائرة كهربائية للرحلات القصيرة والطويلة

وطن للأنباء-وكالات: كشفت شركة "إيروموبيل" السلوفاكية عن نموذج لسيارة طائرة كهربائية، تتسع لأربعة ركاب، أطلقت عليها اسم "إيروموبيل 5.0 في تي أو إل".

وسيكون باستطاعة السيارة الطائرة الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، بفضل مجموعة من المحركات الدوّارة المثبتة على أجنحتها، والتي تطوى عندما تسير المركبة على الأرض، كما تدعم المركبة نظام تعليق مرن يوفر هبوطا وإقلاعا مريحا بالنسبة للركاب.

وبحسب الشركة فإن الطائرة ستأتي بإصدارين، الأول خاص بالتنقل في المدن، بينما سيكون بمقدور المستخدمين استعمال النموذج الثاني للسفر بين المدن.

ولم تكشف الشركة عن الكثير من التفاصيل التقنية المتعلقة بالسيارة، إلا أنها ذكرت أن ركاب السيارة سيستمتعون خلال تنقلاتهم بالعديد من المزايا كالاطلاع على بيانات الرحلة، وإجراء الاتصالات، وتصفح الإنترنت، ومشاهدة مقاطع الفيديو.

وتختبر الشركة حاليا النموذج "إيروموبيل 4.0 إس تي أو إل"، والتي بمقدورها التنقل لمسافة تصل إلى 700 كيلومتر في الشحنة الواحدة، حيث تتوقع أن تقوم بإنتاجها بإصدار محدود بحلول عام 2020، وسيتبعها إنتاج "إيروموبيل 5.0 في تي أو إل" في عام 2025.