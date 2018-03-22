تيلرسون في خطاب وداعه: واشنطن مدينة النفوس الوضيعة

وطن للأنباء- وكالات: وصف وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، العاصمة الأمريكية واشنطن، بأنها "مدينة النفوس الوضيعة".

وقال في خطاب وداعه ورحيله عن منصبه، اليوم الخميس 22 مارس/ آذار: واشنطن قد تكون مدينة النفوس الوضيعة، ولكنكم لستم مجبرين على أن تكونوا جزءا منها"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأخبارية.

وطلب تيلرسون من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية، في خطابة المختصر، قبل رحيله الرسمي في نهاية الشهر، بأن يحافظوا على نزاهتهم.

وقال تيلرسون لهم: إن نزاهتكم تخصكم وحدكم، وأنتم فقط الذين بإمكانكم أن تتخلوا عنها أو السماح لها بالتعرض للخطر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عبر حسابه على "تويتر، الأسبوع الماضي، عن إقالته لريكس تيلرسون، وعيّن مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو بدلا منه، والذي سيحتاج إلى تأكيد من مجلس الشيوخ لكي يتولى المنصب رسميا.

وغرّد ترامب على "تويتر": "مايك بومبيو مدير المخابرات المركزية سيصبح وزير خارجيتنا الجديد. سيقوم بعمل رائع! شكرا لريكس تيلرسون على خدماته! جينا هاسبل ستصبح المديرة الجديدة للمخابرات المركزية وأول امرأة يقع الاختيار عليها لهذا المنصب. تهانيَّ للجميع!".