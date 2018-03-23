كشف المسافرين عبر معبر رفح اليوم الجمعة

رام الله- وطن للأنباء: نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة كشف المسافرين عبر معبر رفح البري لليوم الجمعة، وذلك بعد قرار السلطات المصرية فتح المعبر استثنائياً في كلا الاتجاهين يومي الجمعة والسبت.

ودعت الوزارة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في صالة أبو يوسف النجار لتسهيل تحركهم نحو معبر رفح، وهم الحافلات المرجعة بالإضافة إلى باقي الحافلات التي لم يتسنى لها المغادرة في الفتح الأخير للمعبر.