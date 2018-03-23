الصين ترد بالمثل وتفرض رسوم على واردات أمريكية

وطن للأنباء- وكالات: نشرت الصين قائمة برسوم محتملة قد تفرضها على واردات أمريكية بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك كرد على الرسوم الأمريكية الجديدة، ما يهدد بتصاعد حرب تجارية بين واشنطن وبكين.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن "بكين لا تريد خوض حرب تجارية، لكنها أيضا لا تخشى من حرب تجارية".

وحذرت الوزارة من أن مجموعة أولى من الرسوم قد تفرض على بعض الواردات الأمريكية في حال عدم التوصل مع واشنطن إلى اتفاق عبر المفاوضات.

وأضافت أن بكين "تدعو واشنطن إلى الرد في أقرب وقت ممكن على مخاوف الصين" بهدف "تجنب الإضرار بالتعاون برمته بين البلدين".

وجاء ذلك بعدما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوما يقضي بفرض تعريفات جمركية إضافية، وقيود استثمارية على الصين بمليارات الدولارات. كما أوعز باتخاذ سلسلة تدابير تجارية حيال الصين، لحماية الحقوق الفكرية لبلاده وتكنولوجياتها.

وفي كلمة مقتضبة قبيل التوقيع، لفت ترامب إلى أنه اضطر للتحرك، بسبب بلوغ العجز التجاري للولايات المتحدة أمام الصين مستويات خارج السيطرة. وأشار إلى أن حجم الضرائب الجمركية الإضافية والقيود الاستثمارية على الصين، قد يبلغ 60 مليار دولار.

وكلف الرئيس الأمريكي مكتب الممثل التجاري لبلاده بتحديد قائمة بالرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية، كما وجه وزير الخزانة ستيفن منوشين، بوضع قائمة بالقيود على الاستثمارات الصينية.