المحرر طارق عز الدين يغادر غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج

رام الله- وطن للأنباء: غادر الأسير المحرر والمبعد إلى قطاع غزة طارق عز الدين صباح اليوم الجمعة، القطاع عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات الخارجية بعد شهر ونصف على معانته من مرض "لوكيميا الدم" وحالته الصحية خطيرة جدا.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي والعديد من المؤسسات التي تُعنى بشؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات الحقوقية والصحفية ناشدت الرئيس المصري للتدخل السريع من اجل السماح بسفر "عز الدين" بشكل استثنائي عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج.

ويشار الى ان طارق عزالدين أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011م، وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من عشر سنوات وتم إبعاده إلى قطاع غزة ضمن عدد من الأسرى المحررين المفرج عنهم بموجب الصفقة، ويشغل في قطاع غزة منصب مدير إذاعة صوت الأسرى.

وقررت السلطات المصرية أمس الخميس فتح معبر رفح في الاتجاهين يومي الجمعة والسبت.