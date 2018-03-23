بالصور.. بدء مغادرة المسافرين عبر معبر رفح وإدخال البضائع المحتجزة

رام الله- وطن للأنباء: غادرت صباح اليوم الجمعة الحافلة الأولى للمسافرين الفلسطينيين عبر معبر رفح تجاه الصالحة المصرية بعد أن سمحت السلطات المصرية بفتح المعبر أمام المسافرين في كلا الاتجاهين يومي الجمعة والسبت.

وأفادت مصادر محلية لـ"فلسطين اليوم"، أن الحافلة الأولى وصلت إلى الصالة المصرية في انتظار مغادرتها داخل الأراضي المصرية.

وأوضح أن السلطات المصرية بدأت بإدخال البضائع المحتجزة في المعبر إلى قطاع غزة بالتزامن مع مغادرة الحافلات.