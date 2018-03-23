احتجاز رهائن وإطلاق نار بمتجر جنوب فرنسا، و"داعش" تعلن مسؤوليتها

وطن للأنباء- وكالات: قالت مصادر أمنية فرنسية اليوم الجمعة، إن شرطيا أصيب أثناء إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل محل تجاري واقع في منطقة تريب قرب مدينة كاركاسون جنوبي فرنسا.

وأشارت المصادر، نقلا عن وزارة الداخلية الفرنسية، إلى أن السلطات الفرنسية تقوم بعملية أمنية واسعة لإلقاء القبض على المسلح الذي يحتجز بعض الرهائن.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن إصابة رجل أمن فرنسي بعد مهاجمة أحد الأشخاص عناصر الأمن في منطقة كاركاسون جنوب فرنسا.

ولم تحدد السلطات الفرنسية هوية المهاجم وغايته حتى الأن، لكنها أكدت على أنه ينتمي لتنظيم "داعش".