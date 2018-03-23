رام الله: 4 اصابات بالرصاص الحي في قرية المزرعة الغربية

رام الله- وطن للأنباء: اصيب اربعة مواطنين بالرصاص الحي، وآخران بأعيرة "مطاطية" واعتقل فتى، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، لمسيرة قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، المنددة بقرار سلطات الاحتلال الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي القرية لصالح شق طريق استيطاني يربط المستوطنات المقامة على أراضي قرى شمال غرب رام الله في تجمع استيطاني أكبر مما هو حاصل حاليا.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين ما ادى الى اصابة اربعة شبان بالرصاص الحي نقلوا الى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج، اضافة الى اصابة شابين آخرين بأعيرة "مطاطية واعتقال فتى "لم تعرف هويته بعد".

يتبع..