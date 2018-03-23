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عضو الكنيست زاندبيرغ تفوز برئاسة حزب "ميرتس"

23.03.2018 01:36 PM
عضو الكنيست زاندبيرغ تفوز برئاسة حزب &quot;ميرتس&quot;

وطن للأنباء: فازت عضو الكنيست الاسرائيلي، "تمار زاندبيرغ"، أمس الخميس، برئاسة حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي بحصولها على 71% من الأصوات، متغلّبة على أشد منافسيها آفي بوسكيلا، الذي حصل على 28% من إجمالي عدد الأصوات.

ونافس في الانتخابات الداخلية للحزب، كلا من دافيد كشني (23%) وأفير باز (22%). وصوّت في الانتخابات 16954 ناشطا، يشكّلون 53% من أصحاب حق الاقتراع.

وقالت زاندبيرغ (41 عاما): "عدنا لنشكّل البديل، ميرتيس سيقود ثورة ابتداء من الغد"، متطلعة إلى مضاعفة قوة حزب "ميرتس" في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، متعهدة الفوز بـ10 مقاعد، بدلا من الـ6 التي يمتلكها الحزب الآن.

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