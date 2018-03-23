سلطة المعابر الاسرائيلية تسلم مفقودات "جسر اللنبي" وتبيع الاغراض الثمينة

القدس- وطن للأنباء: قال بيان صادر عن ما يسمى سلطة المعابر الإسرائيلية والإدارة المدنية، أمس الخميس، إن حملة في منطقة أريحا ستبدأ للتبرع وتوزيع المفقودات التي تركها أصحابها من المسافرين خلال مرورهم عبر جسر الملك حسين (اللنبي).

وذكر البيان، إنه تم جمع ثلاث حاويات من الحقائب والمعدات والأدوات التي كان يحملها المسافر خلال العام الماضي ولم يراجع او يطلبها أحد.

وأضاف البيان، إنه وفي ضوء عدم مراجعة المسافرين او طلبهم للحقائب لفترة طويلة فان هيئة المعابر وبالتنسيق مع الادارة المدنية ستسلم السلطة جميع المفقودات التي شملت الملابس والأقمشة وبعض الاحتياجات الشخصية، اما الأغراض الثمينة فسيتم بيعها بالمزاد العلني لاحقا وسيعلن عنه في حينه.