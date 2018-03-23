مواجهات مع الاحتلال واعتقال طالب جامعي في الخليل

رام الله- وطن للأنباء: اندلعت مواجهات متفرقة بعد ظهر الجمعة بين المواطنين وقوّات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

واعتلى جنود الاحتلال أسطح بعض البنايات في المنطقة، مطلقين القنابل الغازية والصوتية دون البلاغ عن وقوع إصابات.

وفي السياق، اعتقلت قوّات الاحتلال طالبًا جامعيًا على حاجز عسكري ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد النّاشط الإعلامي محمد عوض لـ(صفا)، باعتقال قوّات الاحتلال للطالب في جامعة فلسطين التقنية- العروب يوسف أحمد عزات عوض (22 عامًا) بعد إنزاله من حافلة نقل على مدخل بلدة بيت أمر وجرى نقله إلى مكان مجهول.