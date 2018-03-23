إصابة 4 شبان أحدهم بجروح خطيرة في مواجهات على حدود القطاع

وطن للأنباء: أصيب عدد من المواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات على الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة، اليوم الجمعة.

واطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين في أبراج المراقبة العسكرية وبالدبابات في محيط المواقع العسكرية شمال وشرق بيت حانون شمال قطاع غزة، الرصاص الحي صوب الشبان ما أدى لإصابة شاب (18عاماً) برصاصة نقل على إثرها إلى المستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة، حيث وصفت حالته بالخطيرة.

واندلعت مواجهات بين عشرات المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة في محيط "ناحل عوز" العسكري شرق مدينة غزة، أطلق خلالها قناصة الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين الذين اقتربوا من السياج الفاصل، ما أدى لإصابة شاب برصاصة في وجهه نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأصيب شاب خلال المواجهات التي شهدها شرق خانيونس جنوب القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة، فيما أصيب آخرون بالاختناق، وشاب آخر برصاصة في قدمه نقل على إثرها إلى المستشفى الاندونيسي في بيت لاهيا، شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

كما اندلعت مواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع، بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة في محيط موقع "المدرسة" العسكري الجاثم شرق المخيم.