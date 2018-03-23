الأوكراني فلاديمير بطلا لماراثون فلسطين الدولي السادس

رام الله - وطن للأنباء: توج الأوكراني يوري فلاديمير، بماراثون فلسطين الدولي السادس، الذي أقيم في مدينة بيت لحم، اليوم الجمعة.

وشارك في الماراثون الذي انطلق من أمام كنيسة المهد في المدينة، حوالي 7000 متسابق ومتسابقة من 72 دولة، في سباقات تشمل 42 كم، 21 كم، 10 كم، و5 كم للعائلات.

وهذه أبرز نتائج المارثون:

في سباق 42 كم رجال:

الأول: يوري فلاديمير من أوكرانيا وقطع المسافة في ساعتين و45 د و56 ثانية.

الثاني: نطوني سايكوت من فرنسا وقطع المسافة في ثلاث ساعات و48 ثانية.

الثالث: موسينا رومان من فرنسا وقطع المسافة في ثلاث ساعات و15 دقيقة و23 ثانية.

سباق 42 كم إناث:

الأولى: انايس كويمينير من فرنسا وقطعت المسافة في ثلاث ساعات و15 دقيقة و12ثانية.

الثانية: جيسيكا اندرسون من بريطانيا وقطعت المسافة في ثلاث ساعات و27 دقيقة و13 ثانية.

الثالثة: سيسلي جوث من الدنمارك وقطعت المسافة في ثلاث ساعات و40 دقيقة و35 ثانية.

سباق 21كم رجال:

الأول: بافل كلينيك من اوكرانيا وقطع المسافة في ساعة و19 دقيقة و23 ثانية.

الثاني: مادس سكانينغ من الدنمارك وقطع المسافة في ساعه و19 دقيقه و11 ثانية.

الثالث: ماركوس كوستا دياس من البرازيل وقطع المسافة في ساعه و21 دقيقه و6 ثوان.

سباق 21كم اناث:

الأولى: ايفا اوتي من النمسا وقطعت المسافة في ساعة و19 دقيقة و23 ثانية.

الثانية: جوليا دايتلوفا من اوكرانيا وقطعت المسافة في ساعه و30 دقيقة.

الثالثة: سماح حميدة من فلسطين وقطعت المسافة في ساعة و38 دقيقة و28 ثانية.