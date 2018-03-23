حماس: نمتلك أدلة بالصوت والصورة حول عملية تفجير موكب الحمد الله ومنفذها

رام الله - وطن للأنباء: قال اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس ان الاجهزة الامنية في غزة تملك الادلة الدامغة حول عملية التفجير.

وأكد رضوان خلال وقفة تضامنية مع القدس في مسجد المحطة بغزة ان هناك من الادلة الدامغة التي ستقدمها الاجهزة الامنية حول عملية التفجير، ادلة دقيقة بالصوت والصورة الواضحة والتي معها لن يبقى شك فيمن يقف وراء الجريمة.

وقال رضوان ان الادلة لن تبقي مبررا لمن يحاول التفريق بين ابناء الشعب الفلسطيني مؤكدا أن حماس لن تلتف للشائعات رغم الالم والتنسيق الامني وظلم ذوي القربى.

وأوضح رضوان ان حماس ماضية على درب تحرير القدس وعلى تحقيق المصالحة الحقيقية والالتزام بالاتفاقات المتوقعة.

وأكد ان صفقة القرن لن تمر ودونها ارواح ودماء الفلسطينيين الذين سيحررون القدس وسيكسرون قرارات ترامب مضيفا :"فالقدس لنا لا شرقية ولا غربية، عربية اسلامية فلسطينية العاصمة الابدية لشعبنا الفلسطيني".