الفصائل الفلسطيينة لوطن: قرار الكونغرس تبني لتحريض ورواية الاحتلال

رام الله – خاص وطن للأنباء: كما كان متوقعا، صادق الكونغرس الامريكي على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت بدفع مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

وحول الكونغرس القانون الى البيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي من خلال الرئيس ترمب، وهو يشمل في أحد أفرعه قراراً يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن للسلطة الفلسطينية، التي قد تصل الى 300 مليون دولار.

ويأتي هذا التوجه الامريكي بعد حملة تحريض قادتها حكومة الاحتلال ضد مخصصات الاسرى والشهداء، وسن قانون يسمح لها بحجز اموال الضرائب الفلسطينية، وهي حملة تبنتها ادارة ترامب التي تستعد لطرح صفقة القرن، ومهدت لها باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل.

البرغوثي : فليقطعوا المساعدات

وقال الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي لوطن للأنباء ان قرار الكونغرس الامريكي يدلل على ان ترامب ومن خلفها الكونغرس قررت ان تناصب الفلسطينيين العداء، وليس فقط ان تنحاز لاسرائيل بالكامل.

واضاف البرغوثي ان القرار الامريكي هو تبني بشكل كامل للرواية الاسرائيلية، وما تعيين جون بولتون مستشار للامن القومي الامرييك الا اضافة جديدة في هذا التوجه، وهو الذي قال ان حل الدولتين قد انتهى، ويتبنى موقفا ضد قيام الدولة الفلسطينية.

واوضح البرغوثي "فلتقطع واشنطن مساعداتها، لان قطع المساعدات لن يؤذينا بل سيريحنا من الاشتراطات التي تحاول الادارة الامريكية ان تفرضها بين حين واخر علينا، خاصة ان كل المساعدات الخارجية لا تتجاوز 10 % من الموازنة الجارية للسلطة الفلسطينية، ولذلك فليقطعوا المساعدات، فالمتضرر هو اسرائيل لان جزء كبير من المساعدات تذهب للجانب الامني".

وشدد البرغوثي على "ان الشعب الفلسطيني سيبقى يحترم تضحيات الشهداء والاسرى والجرحى، في حين اسرائيل تواصل دعمها لعائلات الارهابيين الاسرائيليين الذي قتلوا الفلسطينيين وما الارهابي غولدشتاين الا مثال لذلك، فلتنظر اسرائيل لنفسها وتنظر كيف تقدم دعمها لعائلات الارهابيين."

واشار البرغوثي الى ان قرار الكونغرس هو انحياز للرواية الاسرائيلية، ومحاولة للضغط على الفلسطينيين لقبول صفقة القرن، ولكن هذا الامر لن يحدث ".

الشعبية: قرار الكونغرس للضغط على السلطة للعودة للمفاوضات

من جانبه قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين زاهر الششتري لوطن للأنباء، ان قرار الكونغرس يأتي في سياق استمرار الدعم الامريكي للاعتداءات الصهيونية، ودعما لقرار ترامب بشأن القدس، ولمواصلة الضغط على القيادة الفلسطينية لمنظمة التحرير لثنيها عن موقفها الرافض لكل السياسات الامريكية، ودفعها للعودة الى المفاوضات العبثية مع الاحتلال.

واضاف الششتري ان المطلوب من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية رفض كل الاجراءات والقرارات الامريكية، والتوجه نحو تعزيز الوحدة الوطنية، ودعوة الاطار المؤقت لمنظمة التحرير للانعقاد في اسرع وقت ممكن، والدعوة لاجراء حوار فلسطيني شامل، وعقد مجلس وطني وحدوي مشترك، لمواجهة كل التهديدات الامريكية الصهيونية والتصدي لصفقة القرن الامريكية.

واوضح الششتري ان تركيز حكومة الاحتلال والولايات المتحدة الامريكية على مخصصات الشهداء والاسرى، يأتي بهدف خلق ازمة بين السلطة والشعب الذي يرفض اي مساس بهذه المخصصات، وللضغط على السلطة للعودة الى المفاوضات.

الديمقراطية: اسرائيل تقرر والكونغرس يشرع

اما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد فأكد لوطن للأنباء ان قرار الكونغرس هو سلوك اسرائيلي، يثبت ان اسرائيل هي من تقرر والكونغرس هو من يشرع، ويكشف سياسة الولايات المتحدة الامريكية مع الدول التي ترفض مبدأ الهيمنة وعارضت قرار ترامب الخاص بالقدس المحتلة.

واضاف خالد ان الادارة الامريكية تعتقد انها تستطيع فرض شروطها على العالم والشعب الفلسطيني، ولكن هذه السياسة الامريكية الرثة القائمة على الابتزاز مرفوضة.

واكد خالد ان على الكونغرس الامريكي ان يدرك ان من يتولى رعاية الارهابيين الملطخة ايديهم بدماء الفلسطينيين وعائلاتهم هي حكومة الاحتلال، وقد قدمنا عشرات الامثلة لها، حول تغطية حكومة الاحتلال لجميع احتياجات ونفقات ومخصصات اسر مجرمين اسرائيليين ارتكبوا اعمال اجرامية ضد الفلسطينيين .

واكد خالد ان ازدواجية المعايير المنحطة التي تنتهجها ادارة ترامب مع الشعب الفلسطيني لن تؤثي ثمرها، قائلاً "ادارة ترامب تعتقد ان هذه السياسة يمكن ان تدفعنا لتغيير موقفنا من صفقة القرن، هذه سياسة غير اخلاقية تحاول الادارة الامريكية من خلالها تمرير صفقاتها المشبوهة، ولكن هذا لن يكون".

حزب الشعب: لا يمكن لاي فلسطيني ان يساوم على مخصصات الشهداء والاسرى

اما الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، فأكد لوطن للأنباء ان قرار الكونغرس هو جزء من الحملة الصهيوامريكية المستمرة والتي تهدف الى مزيد من الضغوطات لتركيع شعبنا لقبول مشروع تكريس الاحتلال المسمى بـ"صفقة القرن" وبالتالي لا مفر من رفض هذا الموقف من الكونغرس، والتمسك بالموقف السياسي، وتوفير مخصصات الشهداء والاسرى.

واشار الصالحي الى ان قرار الكونغرس جزء من حملة ضغط واسعة قائلاً "هم يضغطون في مساحة لا يمكن لاي فلسطيني ان يساوم على هذا الموضوع، فالقرار جزء من حملة الضغط السياسي ولكن الرد عليه هو بالتمسك بتوفير مخصصات الشهداء والاسرى والجرحى ورفض المشروع الصهيو امريكي".

واوضح الصالحي ان الادارة الامريكية تلعب بكل اوراقها لممارسة ضغوط اضافية على الشعب الفلسطيني ، فمرة تلجأ الى وزارة الخارجية ومرة الى الكونغرس واخرى الى البيت الابيض، وجميع هذه الاطراف تعبر وتجسد سياسة الادارة الامريكية المنحازة للاحتلال".

فتح: قرار الكونغرس استجابة لتحريض الاحتلال

من جانبه قال القيادي في حركة فتح عيسى قراقع لوطن للأنباء ان قرار الكونغرس يتماهى مع الموقف الاسرائيلي ويستجيب لتحريضه على المعتقلين الفلسطينيين، وهو الذي فرض قوانين قرصنة لاحتجاز اموال فلسطينية بحجة دعم عائلات الشهداء والاسرى.

واكد قراقع ان الكونغرس منذ 3 سنوات لا يدعم موازنة السلطة الفلسطينية بشيء، وقراره ما هو الا موقف سياسي عدواني يدعم من خلاله توجهات الاحتلال العدوانية، ولذلك فأن هذا القرار مرفوض من قبل شعبنا وقيادتنا .

واشار قراقع الى ان التركيز الامريكي على مخصصات الشهداء والاسرى يعد نوعا من الضغط والابتزاز للهروب من دوره في انهاء الاحتلال الاسرائيلي، فالاسرى والشهداء والجرحى هم ضحية الاحتلال، وبدلا من مناقشة انسحاب الاحتلال من الاراضي الفلسطينية المحتلة ومنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، يذهب للمس والتحريض على مخصصات مقاتلين من اجل الحرية.

الحكومة تدين

وكانت حكومة التوافق الوطني قد اعربت عن رفضها وإدانتها لاشتراط الكونغرس الاميركي وقف مخصصات الشهداء والاسرى مقابل استمرار دفع المساعدات الاميركية لمؤسسات الدولة الفلسطينية، قائلة "كان على الكونغرس الاميركي المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف معاناة الشعب العربي الفلسطيني، والاشتراط على سلطات الاحتلال بوقف المساعدات عنها اذا استمرت في احتلالها واستيطانها، لأن الاحتلال هو الذي يتسبب في اراقة دماء أبناء شعبنا وزجهم في سجونه.

واكدت الحكومة "إن الشهداء والاسرى بالنسبة لشعبنا وامتنا وقضيتنا هم رموز مقدسة للحرية والنضال والكفاح والانحياز الى الكرامة الانسانية ورفض الخنوع والذل.