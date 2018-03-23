في غياب نيمار.. البرازيل تكتسح روسيا بثلاثية مع الرأفة

وطن للأنباء: بدون نيمار، لم يَجد المنتخب البرازيلي صعوبة في افتراس مُضيفه المنتخب الروسي بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جرت على ملعب “أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي” في العاصمة موسكو، ضمن استعدادات كلا المنتخبين لنهائيات كأس العالم التي ستنطلق بعد حوالي شهرين ونصف.

جاءت المباراة حذرة من لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. واستمرت الإثارة في شوطها الثاني حتى جاءت الدقيقة 53 لينجح جواو ميراندا في إحراز هدف التقدم لراقصي السامبا.

وفي الوقت الذي بحث فيه الدب الروسي عن فرصة تسجيل التعادل، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للسيسلياو في الدقيقة 61 نفذها بنجاح المُنتقل حديثًا إلى صفوف برشلونة فيليب كوتينيو في المرمى.

وبحث لاعبو روسيا عن فرصة إحراز هدف حفظ ماء الوجه، إلى أن جاءت الدقيقة 66 ليضيف البرازيليون الهدف الثالث عن طريق لاعب برشلونة الآخر باولينيو، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين في الدقائق المتبقية من اللقاء، ليخرج المنتخب البرازيلي فائزًا باللقاء.

وتلعب روسيا في المونديال ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات مصر والسعودية وأورغواي، فيما تلعب البرازيل في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا.

وأسفرت مباريات ودية أخرى اليوم عن فوز بيلاروسيا على أذربيجان بهدف نظيف، وتعادل منتخب قبرص سلبيًا مع الجبل الأسود، وبالنتيجة ذاتها تعادل المنتخب الفنلندي مع مقدونيا.