4 إصابات بالرصاص وعشرات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لقلقيلية

وطن للأنباء-وكالات: أصيب أربعة مواطنين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، مساء اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في قلقيلية منذر نزال، بحسب "وفا"، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع عشرات حالات الاختناق بالغاز، إضافة لأربعة مواطنين أصيبوا بأعيرة "مطاطية"، نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى الدكتور درويش نزال الحكومي، وإصابة نتيجة الاعتداء بالضرب، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة وإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المعدني، في منطقة حديقة الحيوانات وقرب صالة أفراح.

وأضاف نزال أن 9 من المصابين بحالات اختناق نقلوا إلى المستشفى، فيما جرى معالجة بقية الحالات ميدانيا.