الأطعمة المُرة .. فوائد جمّة ستجعلك تتناولها يومياً

وطن للأنباء-وكالات: تحتوي الأطعمة المُرّة على فوائد كثيرة ستجعلك تتناولها يومياً، وفقاً لما توصل إليه مركز استعلامات المستهلك الألماني.

وقال مركز استعلامات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية إن الأطعمة المرة تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تسهم في تحفيز عملية الهضم من خلال تنشيط حركة المعدة والأمعاء.

وأضاف المركز أن الأطعمة المرة تعمل أيضاً على تنشيط إفراز اللعاب، كما أنها تكبح الشهية للسكريات، ما يساعد على التمتع بالرشاقة.

ومن الأطعمة المرة الخضراوات ذات المذاق العشبي مثل الجرجير والهندباء وكرنب بروكسل والخرشوف.