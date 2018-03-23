اكتشاف علاج للسرطان من لحاء الشجر

وطن للأنباء: استخرج علماء من روسيا مواد نافعة، موجودة في لحاء أشجار البتولا، تساعد في علاج الأورام السرطانية.

ونشر باحثون من الجامعة الشمالية الاتحادية لمدينة أرخانغلسك الروسية نتائج أبحاثهم في مجلة "Russian Chemical Bulletin".

وبين العلماء الفوائد العديدة لمادة "pentacyclic triterpenoids" الموجودة في لحاء البتولا، فهي مضادة للجراثيم والفيروسات وخافضة للحرارة، ولها تأثير كبير في التئام الجروح. كما أن لهذه المادة تأثيرا إيجابيا على وظائف الكبد ويمكن تركيب أدوية لمعالجة السرطان منها بفضل تأثيرها المضاد للأورام.

واستخدم العلماء لدى استخراجهم هذه المادة من لحاء شجر البتولا المذيبات "المائعة فوق الحرجة" (وهي مادة بين السائلة والغازية تستخدم كبديل مناسب للمذيبات العضوية في العمليات المخبرية المعقدة)، وحددوا الظروف المخبرية المناسبة لاستخراج هذه المواد لدى استخدامها في أدوية تعالج السرطان.

المصدر: نوفوستي