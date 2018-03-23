رئيس الوزراء التركي: الولايات المتحدة لازالت حليفتنا

وطن للأنباء: أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن الولايات المتحدة الأمريكية لازالت حليفة بلاده رغم اخطائها في سوريا.

وأردف يلدريم قائلاً على الرغم من الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، إلا أنها تبقى حليفتنا، وشريكتنا في الناتو، مبيناً أنّ بلاده لم تلغِ مشروع شراء منظومة دفاع جوي صاروخي مناسبة لتسليح حلف شمال الأطلسي وهي تجري الآن محادثات من أجل شراء منظومة باتريوت ومنظومات دفاعية أخرى.

واعلن رفع الحظر الجوي الذي فرضته بلاده على الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار أربيل الدولي في إقليم شمال العراق، اعتبارا من اليوم الجمعة.

المصدر: مهر