أجواء غائمة ومغبرة والحرارة أعلى من معدلها السنوي

رام الله-وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبر، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، و والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما غداً الأحد فيكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.