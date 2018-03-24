وطن الأخبار صحة و بيئة

أجواء غائمة ومغبرة والحرارة أعلى من معدلها السنوي

24.03.2018 06:23 AM
أجواء غائمة ومغبرة والحرارة أعلى من معدلها السنوي

رام الله-وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبر، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، و والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

 أما غداً الأحد فيكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير