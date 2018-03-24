الموت يغيب الفنانة الفلسطينية"ريم بنا"

رام الله-وطن للأنباء: توفيت فجر اليوم السبت، الفنانة الفلسطينية ريم بنا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأكّد فراس بنّا، شقيق ريم الخبر، حيث كتب على فيسبوك: "عائلة ريم بنا ،والدتها زهيرة وأخوها فراس وأبنائها بيلسان وأورسالم وقمران وأصدقاؤها وأحباؤها والشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ينعون إليكم ببالغ الحزن والأسى رحيل إبنتهم البارة ومغنية فلسطين الأولى ريم بنا ،متممةً واجباتها الوطنية والإنسانية تجاه شعبها وكل مظلومي العالم."

وكانت عائلة ريم، أصدرت بيانا يوم الإثنين الماضي، ونقلت فيه، عن بنّا قولها: "بدي أحضر للمشروع الجاي... ألبوم جديد وجولة عروض".

وقالت العائلة إن ريم "تقاوم الوعكة المستجدة ببطولة أسطورية كما عودتكم طوال الأعوام التسعة الماضية، لا بل صرّحت، بالأمس، أنها تخطط للمشاريع الفنية القادمة وجولة عروض".

وريم بنّا فنّانة وملحّنة فلسطينيّة من مواليد الناصرة في الجليل، وهي، أيضًا، ناشطة من أجل الحرية، أحبّت الغناء منذ صغرها حيث شاركت في العديد من المهرجانات الوطنية والتراثية. وهي من مواليد 1966، واشتهرت بغناءها الملتزم، واعتبرت رمزا للنضال الفلسطيني، وهي إبنة للشاعرة الفلسطينية المعروفة زُهيرة الصباغ.

أُصيبت بمرض السرطان منذ تسعة سنوات، وأعلنت توقفها عن الغناء في 2016.